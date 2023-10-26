Свежий трейлер RoboCop: Rogue City посвятили геймплею и сюжету

Добро пожаловать в Детройт: преступность процветает, город находится на грани краха, одни люди борются за жалкие крохи, а другие тем временем живут экстравагантной и роскошной жизнью. Контроль над полицейским управлением Детройта передается корпорации Omni Consumer Products в попытке восстановить порядок. Решить проблему надеются с помощью вас, Робокопа, киборга, которому поручено защищать город.