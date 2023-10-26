Свежий трейлер RoboCop: Rogue City посвятили геймплею и сюжету

Свежий трейлер RoboCop Rogue City посвятили геймплею за Робокопа и сюжету
Издатель Nacon и команда Teyon выпустили свежий трейлер брутального шутера RoboCop: Rogue City про легендарного Робокопа.
Ролик под названием It Seems There Will Be Trouble показали во время трансляции Xbox, посвящённой играм сторонних разработчиков. Из описания трейлера:
Добро пожаловать в Детройт: преступность процветает, город находится на грани краха, одни люди борются за жалкие крохи, а другие тем временем живут экстравагантной и роскошной жизнью. Контроль над полицейским управлением Детройта передается корпорации Omni Consumer Products в попытке восстановить порядок. Решить проблему надеются с помощью вас, Робокопа, киборга, которому поручено защищать город.
RoboCop: Rogue City выходит 2 ноября на PC, Xbox Series и PS5 (для платформы уже известны достижения). А вот версию для Nintendo Switch, к сожалению, отменили.
Сами разработчики RoboCop: Rogue City рассказали всё нужное об игре в недавнем ролике и подробнее рассмотрели ветви навыков.