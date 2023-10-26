Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater сравнили с оригиналом
Вчера на презентации Xbox был показан первый геймплей ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Автор канала Cycu1 подсуетился и выпустил ролик со сравнением оригинальной игры и ремейка.
В ролике автор покадрово сравнил геймплейные фрагменты экшена. Можно увидеть, что Konami очень сильно подтянула графику, качество текстур и моделей.
CYCU1
CYCU1
Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Konami.
Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5. Ранее стало известно, что глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики сохранят структуру оригинала.
Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater выйдет в 2024 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точной даты пока что нет.
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