Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater сравнили с оригиналом

Вчера на презентации Xbox был показан первый геймплей ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Автор канала Cycu1 подсуетился и выпустил ролик со сравнением оригинальной игры и ремейка.

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В ролике автор покадрово сравнил геймплейные фрагменты экшена. Можно увидеть, что Konami очень сильно подтянула графику, качество текстур и моделей.

CYCU1

CYCU1

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Konami.

Создание обновлённой версии игры ведётся на движке Unreal Engine 5. Ранее стало известно, что глобальных изменений в игровом процессе не будет — разработчики сохранят структуру оригинала.