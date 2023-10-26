Создатели Half-Life и Counter-Strike представили SteamVR 2.0

Valve, создатель таких культовых игр, как Half-Life и Counter-Strike, официально представил SteamVR 2.0.

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Этот крупный апдейт был выпущен ровно через месяц после неожиданного запуска бета-версии SteamVR 2.0 в сентябре.

«В этом релизе мы внедряем все новшества и интересные возможности платформы Steam в виртуальную реальность«, — говорится в сообщении Valve.

Новая версия платформы долго готовилась к выпуску — ещё в 2019 году Valve в своём годовом отчёте заявила, что «усердно работает» над обновлением. Вот некоторые из основных нововведений SteamVR 2.0:

Большинство текущих функций Steam и Steam Deck теперь интегрированы в SteamVR. Обновленная клавиатура с поддержкой двойного курсора, новых языков, эмодзи и тем. Интеграция Steam Chat и Voice Chat. Улучшенный магазин, который выдвигает на первый план новые и популярные VR-релизы. Удобный доступ к уведомлениям Steam.

Интересно, что обновление вышло без каких-либо объявлений о новом оборудовании. Существуют слухи, что Valve работает над каким-то новым VR-шлемом, хотя пока неясно, какой именно формы он будет.