Разработчики Call of Duty объяснили появление миссии с уничтожением русских

Один из авторов игры Call of Duty: Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году, Мохаммад Алави заявил порталу IGN, что миссия «Ни слова по-русски» должна была шокировать геймеров.

«Я хотел сделать нечто запоминающееся <...> Помню, как один человек сказал мне, что этот уровень оскорбителен и что он не будет в него играть», — пояснил Алави.

Он добавил, что миссия отличается от других подобных в игре. Игрок отправляется на задание без предварительного инструктажа и к тому же не может бегать. Разработчик пояснил, что это должно было придать миссии «непринужденный тон».