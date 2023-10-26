Защиту Call of Duty взломали впервые за последние шесть лет

Знаменитый хакер под псевдонимом R4v3n добился значительного прогресса в области взлома защиты видеоигр, успешно взломав сюжетную кампанию шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops Cold War.
Это событие стало первым случаем взлома игры из серии Call of Duty за последние шесть лет. Последний раз хакерам удалось обойти защиту и выложить в сеть сюжетный режим Call of Duty: World War 2 в 2017 году.
На данный момент взломанная версия игры ещё не появилась на торрент-трекерах. В сообществе ведётся активное тестирование сборки, разработчики решают проблемы с производительностью и устраняют баги. Об этом сообщается в тематической ветке на Reddit.
Call of Duty: Black Ops Cold War была выпущена в ноябре 2020 года и доступна на ПК, а также на игровых консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S.