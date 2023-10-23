Слитый билд Stalker 2 получил крупный патч с миссиями и возможностью сохраниться
В мае в сеть просочился билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В нём нашли много интересных вещей, но теперь сообщество «Вестник “Того Самого Сталкера”» поделилось необходимыми фиксами, которые делают билд полностью играбельным.
В обновлённой сборке есть много проходимых квестов, работают сохранения, присутствуют катсцены и прочие механики. Как отмечают администраторы сообщества, релиз игры «можно сказать состоялся». Фанаты, загрузившие сборку, жалуются на высокие системные требования.
Стоит отметить, что это не новая утечка, а доработанная версия уже известного билда. Сама S.T.A.L.K.E.R. 2 должна выйти в 2024 году. В официальную демоверсию сыграли Тодд Говард и Фил Спенсер.