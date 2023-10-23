Слитый билд Stalker 2 получил крупный патч с миссиями и возможностью сохраниться

В мае в сеть просочился билд S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В нём нашли много интересных вещей, но теперь сообщество «Вестник “Того Самого Сталкера”» поделилось необходимыми фиксами, которые делают билд полностью играбельным.

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В обновлённой сборке есть много проходимых квестов, работают сохранения, присутствуют катсцены и прочие механики. Как отмечают администраторы сообщества, релиз игры «можно сказать состоялся». Фанаты, загрузившие сборку, жалуются на высокие системные требования.