10 популярных игр, о которых вы (возможно) не слышали

ПК-гейминг — крайне обширное хобби. На вершине чартов Steam нередко встречаются игры, о которых будто бы совершенно никто не говорит, несмотря на их популярность. На случай, если вы хотите найти скрытые алмазы, портал PC Gamer составил подборку из 10 популярных игр, о которых вы, возможно, еще не слышали.

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Friday Night Funkin’

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Friday Night Funkin’ — ритм-гейм на базе открытого исходного кода, где игрок должен отвоевать свою девушку в рэп-баттлах против эксцентричных соперников. Как и многие другие музыкальные игры на ПК, Friday Night Funkin’ собрала вокруг себя преданное сообщество моддеров, которые постоянно добавляют в игру новые треки и другие мелочи.

Payday 2

Да, серия совсем недавно получила третью игру, однако Payday 2 все равно остается одним из самых популярных кооперативных шутеров в Steam. 10 лет назад игра вышла в релиз в плачевном состоянии, но за прошедшие годы она получила десятки обновлений и платных расширений, которые обеспечивают сотни часов вариативного геймплея. Поклонники игры обожают Payday 2 за разнообразие и невероятно хаотичный сюжет, в котором замешаны президент США и Джон Уик собственной персоной. Payday 3 могла стать достойной преемницей этих традиций, но, к сожалению, сейчас игра страдает от плохой оптимизации и недостатка контента.

Steam

Unturned

Зомби-выживалка, внешне похожая на Roblox, регулярно попадает в топ-20 самых популярных игр в Steam. Она может выглядеть неприметно, но за примитивной графикой Unturned скрывается неожиданно комплексный симулятор выживания. Представьте Rust с PvP и PvE режимами — но бесплатно. Крое того, Unturned регулярно получает свежие обновления и имеет поддержку пользовательских модов.

Steam

Mir4

Пожалуй, самая странная игра в подборке. Mir4 — это бесплатная MMO, которая играется как idle-игры, вроде Cookie Clicker. Тысячи игроков смотрят за тем, как их персонажи автоматически атакуют врагов, обчищают сундуки с добычей и движутся к следующей цели. А за пределами Steam игра также утилизирует интеграцию NFT.

Steam

VRChat

Название VRChat немного не соответствует реальности: гарнитура виртуальной реальности сделает погружение в чат веселее, но, по факту, она совершенно не нужна. Никто не мешает вам бродить по сотням странных миров на клавиатуре и мыши, превращаться в персонажей Genshin Impact, играть в мини-игры и изучать пользовательские миры.

Steam

Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint стабильно держится на верхних строчках ежедневного топа Steam, но, скорее всего, не в те часы, когда вы за компьютером. Игра популярна преимущественно в Азии: она привлекает так много внимания, что недавно разработчики перевели проект на бесплатную модель и провели коллаборацию с NieR: Automata. На рынке полным-полно королевских битв, однако Naraka: Bladepoint прекрасно понимает, какую аудиторию хочет заинтересовать. Немногие игры предлагают фехтовальные поединки на 60 человек.

Steam

Smite

О Smite последнее время говорят нечасто, однако за прошедшие с релиза девять лет игра не исчезла. В отличие от многих других представителей жанра MOBA, Smite предлагает игрокам контролировать своих персонажей (мифологических богов) от третьего лица, благодаря чему игра ощущается более динамичной. Игра все еще получает обновления, новых персонажей и события; порог вхождения нельзя назвать низким, но если преодолеть его, то Smite заиграет новыми красками.

Steam

Black Desert

Множество MMORPG попытались взять механики, сделавшие World of Warcraft всемирным хитом, и переложить их на более активную боевую систему. Black Desert — одна из немногих игр, чьи разработчики действительно смогли это сделать. Игра не бесплатна, но регулярно выходит на распродажи за бесценок. Иными словами, если вы хотите погрузиться в ММО, но не выносите неторопливые сражения из большинства клонов World of Warcraft — попробуйте динамику Black Desert.

Steam

Tetr.io

Tetr.io — один из лучших способов поиграть в классический «Тетрис» на ПК. Несмотря на то, что это браузерная игра, она сплотила вокруг себя преданное сообщество поклонников благодаря вниманию к деталям. Tetr.io предлагает как режим королевской битвы, так и ранговые матчи 1 на 1, где победитель и проигравший перемещаются в таблице лидеров.

Project Zomboid

Project Zomboid пребывает в раннем доступе Steam уже 10 лет, но широкой популярности игра добилась примерно год назад благодаря обновлению, которое добавило в проект многопользовательский режим. Со стороны, возможно, Project Zomboid выглядит не слишком впечатляюще, но в реальности это одна из самых проработанных песочниц на выживание. Огромная карта, тонны ресурсов, динамическая смена погоды и времени суток, комплексная система прокачки и внушительная библиотека модов придают игре впечатляющую реиграбельность.