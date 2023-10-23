Игроки в восторге от «Человека-паука 2»

С момента релиза «Человека-паука 2» от Insomniac Games прошло несколько дней. За это время оценки игры устаканились и теперь навряд ли сильно изменятся. К примеру, пользовательский рейтинг тайтла на Metacritic составил 8,8 баллов из 10 — это больше, чем у оригинала и спин-оффа про Майлза Моралеса.