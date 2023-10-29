Какими бывают настольные игры: гайд для новичков

Когда кто-то говорит, что ему не нравятся настольные игры, скорее всего дело в том, что он просто не нашел игру на свой вкус. Хобби настолько старое и обширное, что существуют сотни, тысячи отличных игр — но ориентироваться в них порой бывает тяжело. Портал dicebreaker.com кратко рассказал о самых популярных разновидностях и жанрах настольных игр.

© BoardGameGeek

Абстракты

Видео дня

Абстрактные настольные игры отличаются от прочих тем, что они вообще не привязаны к какой-либо теме. Абстракты предлагают игрокам дистиллированные механики: например, шашки и го — чистейшие примеры жанра. Шахматы тоже можно вписать в эти рамки, но намеки на исторические войны и названия фигур все же обладают тематической привязкой.

BoardGameGeek

Контроль территорий

Название жанра говорит само за себя: игроки соревнуются за контроль над территориями или другими объектами, которые расположены на поле. Обычно при помощи перемещения своих юнитов, найма новых и уничтожения вражеских. Под этот жанр подпадают «Кровь и ярость», «Маленький мир» и «Восходящее солнце», а также многие другие игры американской школы.

BoardGameGeek

Кампания/наследие

На самом деле, это не совсем жанр: скорее набор механик, который может трансформировать игры других течений. Игры, где присутствует сюжетная кампания, обычно разбиты на серию партий, где исход предыдущей сессии повлияет на следующую. Наследие же — это специфический тип кампании, где решения и действия игроков вносят перманентные изменения в саму игру. Например, иногда правила предписывают наклеить на поле стикер или даже разорвать какую-нибудь игровую карту. Пожалуй, самые известные игры подобного рода — это серия «Пандемия. Наследие» и «Gloomhaven. Мрачная гавань».

Построение колоды

Каждый игрок начинает партию с идентичной колодой карт, но по мере игры постепенно добавляют в них более мощные карты — или убирают старые. Отдельно стоит отметить, что игры на построение колоды и ККИ — разные вещи. Если в последних покупка новых карт происходит за пределами игры, то в первых составление колоды — это центральная механика.

BoardGameGeek

Декстерити-геймы

Игры на ловкость, где игрокам нужно совершать те или иные физические манипуляции с компонентами. Например, изгибаться, чтобы занимать нужные кружки в «Твистере», или убирать блоки в «Дженге». Механизмы декстерити-геймов бывают самыми разными: от стрельбы по противникам щелчками фишек до построения цирковой пирамиды из деревянных фигурок.

Данжен-кролеры

Как правило, под данжен-кролерами подразумеваются кооперативные тактические стратегии, где игроки берут на себя роль героев и зачищают поле от противников. Иногда к формуле добавляются элементы наследия, иногда противниками управляет живой игрок — или специальное приложение-компаньон. «Gloomhaven. Мрачная гавань» является самой высоко оцененной игрой в жанре, но отдельного упоминания также заслуживают Star Wars: Imperial Assault и «Descent: Странствия во тьме».

BoardGameGeek

Построение движка

Стратегии, где игрок занимается созданием слаженной экономической машины: «движком» называется сочетание карт, зданий или других инструментов, которое перерабатывает ресурсы и приносит игроку прибыль. Одной из самых известных игр в жанре можно назвать «Борьбу за галактику».

Еврогеймы

Их часто называют просто «евро». Игры европейской школы, в отличие от американской, делают акцент на минимальное влияние удачи и максимальный просчет будущих действий. Кроме того, в евро редко встречается прямое противостояние игроков: по факту, иногда они вообще не взаимодействуют друг с другом. Наконец, многие евро в той или иной мере посвящены экономике или сельскому хозяйству: от «Галериста» до знаменитой «Агриколы».

BoardGameGeek

Push-your-luck

Настольные игры на везение, которые предлагают игрокам идти на большой риск ради большой награды — или же действовать осторожно, чтобы сохранить награды. «Шарлатаны из Кведлинбурга» и «Предельное погружение» — хорошие примеры.

Roll-and-write

Игры, чем-то похожие на лото или «Бинго». Игроки бросают кубики, после чего думают, как использовать их результат в личной анкете: например, какому дому присвоить выпавшее на кубике число или какую грядку засадить тыквами. Каждое решение влияет на опции, доступные игрокам, поэтому каждая партия порой серьезно отличается от предыдущей. Некоторые roll-and-write игры заменяют кубики на другие компоненты — чаще всего, карты. «Хитрый ход», «Бумажные кварталы» и «Три сестры» — фактически классика жанра.

BoardGameGeek

Социальная дедукция