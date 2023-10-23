«Человек-паук 2» установил новый рекорд продаж у PlayStation

Sony поделилась первой статистикой «Человека-паука 2», который 20 октября вышел эксклюзивно на PlayStation 5. Новая игра от студии Insomniac Games поставила рекорд для внутренних студий японской компании: за первые 24 часа было продано более 2,5 млн копий. Судя по всему, сюда входят как физические, так и цифровые копии проекта.

Нынешний рекорд PlayStation принадлежит God of War Ragnarok — проект разошёлся тиражом в 5,1 млн копий за неделю. Удастся ли «Человеку-пауку 2» побить этот результат, мы узнаем уже до конца октября.