NVIDIA выпустит видеокарту RTX 4080 Super с 20 ГБ видеопамяти

NVIDIA готовит новую видеокарту GeForce RTX 4080 Super, которая будет превосходить по мощности обычную RTX 4080, но заметно уступать RTX 4090. Как сообщает издание VideoCardz со ссылкой на несколько своих источников, новый графический ускоритель может получить сразу 20 ГБ видеопамяти.

При этом каких-то других подробностей чипа пока нет. Инсайдеры отмечают, что RTX 4080 Super получит 320-битную шину и чип AD102 вместо AD103. Если NVIDIA остановится на этом варианте, то грядущая видеокарта станет отличным решением для тех, кому не хватает 16 ГБ видеопамяти в обычной RTX 4080.