Впечатления прессы от Avatar: Frontiers of Pandora должны появиться уже скоро

Том Хендерсон продолжил радовать игроков свежими утечками. Ранее стало известно, что мультиплеерная часть Far Cry выйдет раньше, чем Far Cry 7, а теперь инсайдер рассказал подробности про ещё одну игру Ubisoft — приключенческую Avatar: Frontiers of Pandora.