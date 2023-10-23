Впечатления прессы от Avatar: Frontiers of Pandora должны появиться уже скоро

Том Хендерсон продолжил радовать игроков свежими утечками. Ранее стало известно, что мультиплеерная часть Far Cry выйдет раньше, чем Far Cry 7, а теперь инсайдер рассказал подробности про ещё одну игру Ubisoft — приключенческую Avatar: Frontiers of Pandora.

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Как заявляет Хендерсон, недавно западные журналисты смогли в течение трёх часов ознакомиться с игрой поближе. Им предлагалось пройти сюжетное задание и несколько побочных миссий. А впечатлениями пресса должна поделиться на следующей неделе. Напомним, что Ubisoft уже показала сюжетный трейлер, а до этого рассказала об особенностях PC-версии.