Впечатления прессы от Avatar Frontiers of Pandora должны появиться уже скоро
Том Хендерсон продолжил радовать игроков свежими утечками. Ранее стало известно, что мультиплеерная часть Far Cry выйдет раньше, чем Far Cry 7, а теперь инсайдер рассказал подробности про ещё одну игру Ubisoft — приключенческую Avatar: Frontiers of Pandora.
Как заявляет Хендерсон, недавно западные журналисты смогли в течение трёх часов ознакомиться с игрой поближе. Им предлагалось пройти сюжетное задание и несколько побочных миссий. А впечатлениями пресса должна поделиться на следующей неделе. Напомним, что Ubisoft уже показала сюжетный трейлер, а до этого рассказала об особенностях PC-версии.
Релиз игры состоится 7 декабря 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Avatar: Frontiers of Pandora будет приключенческим боевиком от первого лица, действия которого происходят на невиданной ранее Западной границе. Главный герой был рожден На’ви, но воспитан RDA.