Новая студия ветеранов BioWare и Epic собрала $12 млн на свою первую RPG

Студия Noodle Cat Games, основанная ветеранами BioWare, EA и Epic, собрала 12 млн долларов на свою первую игру — безымянную экшен-RPG.

© Noodle Cat Games

О новой студии стало известно в сентябре прошлого года, тогда ей удалось привлечь 4,1 млн долларов на свои цели. А теперь к сумме добавили те самые 12 млн долларов с помощью инвесторов в лице Hiro Capital, Makers Fund, Krafton и Sony Innovation Fund.

Главой студии выступает Дэвид Хант — в прошлом он был ведущим дизайнером систем Fortnite и старшим дизайнером Star Wars: The Old Republic. Фирма хочет устроить «революцию» рабочих процессов, чтобы помочь сотрудникам полностью реализовать свой творческий потенциал.

Ещё в новой студии работают Майкл Ноланд и Эд Зобрист — бывший главный программист и бывший глава издательства Epic соответственно.

Оригинальная новинка компании будет включать какие-то инновационные элементы мультиплеерного экшена, хотя дополнительных деталей по этим вопросам пока что нет.