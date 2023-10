Свежие игры на Android и iOS

New Fantasy

Когда кто-то упоминает игры на базе AR-технологий, на ум обычно приходит портфолио студии Niantic (Pokemon GO) — но она не единственная, кто работает в этой области. Ontop Studios выпустила немало достойных проектов, и New Fantasy — последняя итерация формулы студии. RPG на базе дополненной реальности вплетает физические упражнения в геймплей: например, чтобы выявить уязвимые точки противника, игроку нужно всего лишь присесть. New Fantasy доступна эксклюзивно на iOS.