Свежие игры на Android и iOS

На прошлых выходных прогремел один из самых громких релизов этой осени — Marvel’s Spider-Man 2. Уже 27 числа выйдет Alan Wake 2 — еще один крайне ожидаемый проект. Однако осенний бум на «больших» платформах не значит, что на мобильных не выходит ничего стоящего! Портал pocketgamer.biz подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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New Fantasy

Когда кто-то упоминает игры на базе AR-технологий, на ум обычно приходит портфолио студии Niantic (Pokemon GO) — но она не единственная, кто работает в этой области. Ontop Studios выпустила немало достойных проектов, и New Fantasy — последняя итерация формулы студии. RPG на базе дополненной реальности вплетает физические упражнения в геймплей: например, чтобы выявить уязвимые точки противника, игроку нужно всего лишь присесть. New Fantasy доступна эксклюзивно на iOS.

Warm Snow

Roguelike-боевик, посвященный китайским единоборствам, перебрался на мобильные платформы после успешного релиза в Steam. Warm Snow предлагает игроку выбрать из семи школ боевых искусств, 50 реликвий, 51 оружия и бесконечного режима на выживание. Процедурно сгенерированные уровни и большой объем контента делают Warm Snow весьма реиграбельной, особенно для поклонников жанра уся.

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Mortal Kombat: Onslaught

RPG во вселенной Mortal Kombat, где игроки могут составить группу из старых знакомых персонажей, чтобы поучаствовать в масштабных сражениях. Onslaught заменяет традиционные файтинг-механики на ролевые: от прокачки персонажей до поиска мощной экипировки и правильной компоновки группы бойцов.

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Assemble with Care

Assemble with Care вышла на мобильных платформах еще в 2019 году, но раньше она была доступна на iOS только подписчикам сервиса Apple Arcade. Теперь же игру могут попробовать как владельцы iPhone, так и пользователи Android. Assemble with Care — это расслабляющий паззл о ремонте винтажных вещей, от старых фотоаппаратов до музыкальных проигрывателей.

Steam

GunSpectre

Наконец, GunSpectre — новый проект Clickteam, которая занималась мобильными версиями Five Nights at Freddy’s. Но, в отличие от маскот-хорроров, GunSpectre получилась мультяшным, пиксельным боевиком, где одинокий герой исследует пост-апокалиптический мир с двумя пистолетами в руках.