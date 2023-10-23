«Человек-паук 2» лидирует в чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части

Несмотря на это, продажи игры на 20% ниже, чем у God of War Ragnarok в 2022 году, но экшен Sony Santa Monica выходил на PS4, а вторая часть «Человека-паука» — только на PS5. Также Дринг подчеркнул, что продажи тайтла на дисках значительно ниже первой части, но без показателей в PS Store статистика бесполезна.