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«Человек-паук 2» лидирует в свежем чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части

Глава портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в социальных сетях рассказал, что физические версии «Человека-паука 2» ожидаемо заняли лидирующую позицию в чартах Британии.

«Человек-паук 2» лидирует в чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части
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Несмотря на это, продажи игры на 20% ниже, чем у God of War Ragnarok в 2022 году, но экшен Sony Santa Monica выходил на PS4, а вторая часть «Человека-паука» — только на PS5. Также Дринг подчеркнул, что продажи тайтла на дисках значительно ниже первой части, но без показателей в PS Store статистика бесполезна.

«Человек-паук 2» показал четвёртый крупнейший старт 2023 года, уступив только The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.

Британский чарт с 16 по 21 октября

  1. «Человек-паук 2».
  2. Super Mario Bros. Wonder.
  3. EA Sports FC 24.
  4. Sonic Superstars.
  5. Asssassin's Creed Mirage.
  6. Mario Kart 8 Deluxe.
  7. Red Dead Redemption.
  8. Hogwarts Legacy.
  9. Minecraft для Nintendo Switch.
  10. Nintendo Switch Sports.
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