«Человек-паук 2» лидирует в чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части

«Человек-паук 2» лидирует в свежем чарте Британии, но продажи ниже, чем у первой части
Глава портала GamesIndustry.biz Кристофер Дринг в социальных сетях рассказал, что физические версии «Человека-паука 2» ожидаемо заняли лидирующую позицию в чартах Британии.
Несмотря на это, продажи игры на 20% ниже, чем у God of War Ragnarok в 2022 году, но экшен Sony Santa Monica выходил на PS4, а вторая часть «Человека-паука» — только на PS5. Также Дринг подчеркнул, что продажи тайтла на дисках значительно ниже первой части, но без показателей в PS Store статистика бесполезна.
«Человек-паук 2» показал четвёртый крупнейший старт 2023 года, уступив только The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 и Hogwarts Legacy.
Британский чарт с 16 по 21 октября
- «Человек-паук 2».
- Super Mario Bros. Wonder.
- EA Sports FC 24.
- Sonic Superstars.
- Asssassin's Creed Mirage.
- Mario Kart 8 Deluxe.
- Red Dead Redemption.
- Hogwarts Legacy.
- Minecraft для Nintendo Switch.
- Nintendo Switch Sports.
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