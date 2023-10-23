Автор God of War намекнул на грядущие очень грустные новости о PlayStation
Создатель оригинальных God of War (2005) и Twisted Metal Дэвид Джаффе рассказал, что завтра могут появиться «грустные, разочаровывающие и потенциально супер неуважительные» новости, связанные с PlayStation. Он сослался на надёжных источников, которые сами являются сотрудниками компании.
Если эти новости действительно выйдут в свет, то они станут уроком для тех, кто покупается на идею о том, что «работа — это твоя семья, а компания — это твоя жизнь». А ещё они, по словам Джаффе, будут означать, что старая Sony, которую все давно знают, «по большей части мертва». Геймдизайнер поспешил добавить, что «новая Sony» автоматически не означает что-то плохое, но ситуация всё равно грустная. Кроме того, похоже, что современные фанаты игр Sony вряд ли будут разочарованы.
Пользователи предположили, что обещанные грустные новости могут быть связаны с увольнениями внутри PlayStation, которые уже затронули некоторых разработчиков. Некоторые ожидают, что в японской компании грядут серьёзные перемены на фоне заключённой сделки Microsoft и Activision Blizzard.
А мы в свою очередь, напомним, что глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан покидает свой пост в конце марта 2024 года.