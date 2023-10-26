Самые интересные пасхалки в Starfield

Bethesda любит оставлять десятки больших и маленьких пасхалок в своих играх, и Starfield — не исключение. Портал Gamespot рассказал о самых примечательных пасхалок из тех, что игроки уже успели найти.

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Трибьют погибшему другу

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Предмет под названием Alex Hay’s Note, пожалуй, самая грустная пасхалка в игре. Письмо можно найти в The Eye в системе Альфа Центавра. Для непосвященных оно, скорее всего, не будет ничего значить, но дело в том, что автор послания — реальный человек. Алекс Хэй был разработчиком и большим поклонником игр Bethesda, который очень ждал релиза проекта. К сожалению, в день анонса даты выхода игры, Алекс рассказал на Reddit, что не доживет до релиза игры из-за терминального рака легких. Он погиб в марте 2023 года — и письмо посвящено его памяти.

Планеты в Альфа Центавре

Каждая планета в игре имеет уникальное имя, однако некоторые системы целиком состоят из планет с одинаковым названием, но разным числом — это сделано для того, чтобы игроки не заблудились. Однако система Альфа Центавра, где разворачиваются самые важные события сюжета, подчиняется другому правилу. Каждая планета в ней названа в честь реального человека, который побывал в космосе.

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Сладости из Skyrim

Достаточно один раз взглянуть на некоторые съедобные предметы в Starfield, чтобы понять, что во вселенной Bethesda человеческие вкусы немного изменились в худшую сторону. Но среди неаппетитных закусок и вяленого инопланетного мяса можно найти сладкий рулет — популярный десерт из Skyrim. Описание предмета даже утверждает, что «рулеты считаются самым вкусным лакомством в любой вселенной».

Платье из The Expanse

Одежда в Starfield больше сфокусирована на функциональности, нежели форме: большинство предметов экипировки выглядят достаточно униформно. Но есть один, который сильно выделяется на фоне прочих — прекрасное индийское платье сари красно-золотого оттенка. Оно дает игроку 5-процентный бонус к любым попыткам убеждения, и это почти наверняка отсылка к одному из персонажей сериала «Пространство» — Крисьен Авасарале. По сюжету она является генеральным секретарем ООН, под юрисдикцию которого подпадает не только Земля, но и Луна. Авасарала почти всегда появляется на экране в экстравагантных, крайне роскошных индийских одеждах — эти предпочтения всегда выделяют персонажа на фоне деловых костюмов и военных форм.

Бейсбольный мяч из Fallout 4

События Starfield разворачиваются в 2300 годах, но это не значит, что человечество позабыло о своих земных корнях. На стартовом корабле можно найти предмет под названием Old Earth Baseball — он лежит прямо на полке над кроватью игрока. Если верить одному из терминалов в музее, посвященном артефактам Земли, это бейсбольный мяч с чемпионата в Бостоне 1978 года. Fallout 4 проходит в Бостоне, и по сюжету игрок рано или поздно находит город Даймонд-сити, построенный на руинах бейсбольного стадиона.

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Защитный костюм из «Во все тяжкие»

Неон — яркий муравейник, полный танцев, хулиганства и наркотиков. Это единственное место в освоенных системах, где можно легально производить, покупать и использовать Аврору: психоделический наркотик, создаваемый из космических рыб и других сомнительных ингредиентов. Кроме того, в Неоне можно отыскать знаменитый желтый защитный костюм, напоминающий наряд Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие». В Starfield существуют разные типы защитных костюмов, но Неон — единственное место, где можно найти именно желтую расцветку.

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