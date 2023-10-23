Охота и перманентная смерть: появились детали мультиплеерной части Far Cry

Издание Insider Gaming поделилось будущим развитием серии Far Cry. Как говорилось ранее, в разработке действительно находится седьмая часть, но помимо неё Ubisoft также делает мультиплеерный проект — Project Maverick.

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Сообщается, что его действие развернётся в Аляшнике, вымышленном регионе в сеттинге Аляски. Героев заманят в область обещанием свободы, но по прибытии они обнаружат лишь хаос. По сюжету геймерам предстоит сделать всё. чтобы выжить.

Геймплейно тайтл не будет отличаться от обычной Far Cry: придётся охотиться, собирать растения, снаряжение и многое другое. Ещё игроков ждёт полноценная прокачка навыков и убежище, в котором можно будет хранить ресурсы.

А ещё в Project Maverick добавят перманентную смерть. После гибели персонажа игрок сохраняет только то, что было в убежище.