Российская Virtus.pro обыграла Entity и вышла в финальную стадию The International 2023

Российский состав клуба Virtus.pro по Dota 2 победил Entity в нижней сетке плей-офф чемпионата мира The International 2023. Матч завершился со счётом 2:0.

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Таким образом, команда Артёма fng Баршака становится восьмым и последним участником финального этапа TI12. Решающие матчи главного турнира года пройдут на стадионе «Климат Пледж-Арена» с 27 по 29 октября.

В свою очередь, Entity покидает турнир. Европейская пятёрка с российским саппортом Владиславом Kataomi` Семёновым в составе занимает 9–12 место на The International 2023 и получит около $ 60 тыс. призовых.