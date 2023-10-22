В Mortal Kombat 1 могут добавить скин Саб-Зиро из фильма 2021 года
Саб-Зиро из Mortal Kombat 1 может получить скин, вдохновленный экранизацией файтинга 2021 года.
Речь идет о версии бойца в исполнении Джо Таслима.
Пользователь X (Twitter) MK_habit_addict предложил эту идею.
Креативный директор NetherRealm Studios Эд Бун сообщил, что он не против подобного. Позже публикацию геймера также репостнул на свою страничку исполнитель роли Саб-Зиро Джо Таслим.
Так пользователи отреагировали на пост в соцсетях:
Крутая идея. Такой Саб-Зиро выглядит более брутально. Скрестим пальцы на удачу и будем надеяться на эту версию Саб-Зиро в МК1. Вот здесь я буду готов заплатить много денег.