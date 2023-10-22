В Steam вышла игра про Москву 2033 года за 125 рублей

Разработчик под ником Fenton Andrei выпустил «КОСМО АЗС» — игру про Виталия, который работает на космической заправке в Москве 2033 года.

© Steam / «КОСМО АЗС»

Герой оказывается втянутым в схемы криминальных элементов, и его жизнь становится все более опасной. Добро пожаловать в Москву 2033 года — мир раннего киберпанка, где технологии и наука сливаются с мрачной и захватывающей реальностью! Здесь, на улицах этого великого города, вы столкнетесь с техникой будущего, персонажами будущей России и возможность выбора развития своей истории.

Будьте готовы исследовать этот уникальный мир, где каждый ваш выбор и действие может иметь далеко идущие последствия.

Присоединяйтесь к нам и окунитесь в русскую атмосферу раннего киберпанка-Москвы 2033 года!