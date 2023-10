RTX 4060 8 ГБ сравнили с RTX 3060 12 ГБ в играх

Первой игрой стала The Last of Us на максимальных настройках графики. В Full HD в среднем 69 к/с с RTX 3060 и 83 к/с с RTX 4060. Разница между ними составила 20%. В 1440p показатели были следующими: 49 к/с и 58 к/с соответственно с разницей в 18%.