Авторы Alan Wake 2 раскрыли причину высоких системных требований игры

На этой неделе разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Многие геймеры оказались крайне недовольны, поскольку для запуска тайтла на минимальных настройках в 1080p им потребуется видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060.

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Сотрудница Remedy объяснила, что причиной таких высоких требований стала технология Mesh Shaders (сеточные шейдеры). К сожалению, видеокарты Nvidia 10-й и AMD 5000 серий её не поддерживают. Свой пост разработчица уже удалила из-за гневных комментариев игроков, однако Интернет помнит всё.

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Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагичную пропажу знаменитости.