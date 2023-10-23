Добрый волшебник или страшный колдун: обзор смартфона Honor Magic5 Pro

Honor Magic5 Pro - это, как принято говорить в таких случаях, "ультимативный" и "бескомпромиссный" флагманский смартфон. Смартфон, у которого есть все, что может себе представить самый требовательный пользователь и даже больше. Но подойдет и понравится он далеко не всем. Почему? Мы пользовались Magic5 Pro целый месяц и знаем, о чем говорим.

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Главное

Начинаем, как всегда, с самого главного. В данном случае с блока камер. На задней панели Magic5 Pro расположены 3 камеры: основная на 50 МП, сверхширокоугольная на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Размеры сенсоров у них, впрочем, разные. Там же находится Time-of-flight camera (ToF). На русский это переводится довольно занятно - времяпролетная камера, но на самом деле это просто датчик, измеряющий расстояние до всех объектов и создающий 3D-карту кадра, что позволяет качественно размывать фон при портретной съемке. Все три камеры имеют так называемый Quad Bayer-дизайн, то есть они объединяют несколько соседних пикселей в один большой, что улучшает съемку при недостаточном освещении.

На задней панели Magic5 Pro расположены 3 камеры: основная на 50 МП, сверхширокоугольная на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

В основной камере используется гибридная система фокусировки. Вместе с фазовым автофокусом, есть еще и контрастный, с лазерным дальномером. Вообще автофокус имеют все три тыльные камеры, а основная и перископический десятикратный телевик получили оптическую стабилизацию.

У фронтальной камеры фиксированный фокус, но в блоке фронтальных камер в верхней левой части экрана притаился еще и TоF-модуль, позволяющий вывести распознавание лица на уровень современных iPhone, то есть обмануть систему распознавания лица Honor Magic5 Pro с помощью снимка его владельца и прочих мошеннических трюков не получится.

В популярном, хотя и спорном (как и все рейтинги) списке лучших мобильных камер от лаборатории DxOMark, сразу после китайской премьеры Honor Magic5 Pro получил первое место, долго держался на втором, и лишь недавние сентябрьские и октябрьские премьеры таких монстров мобильной фотографии, как iPhone и Google Pixel подвинули его на 5 место. Так что, то что камеры Honor Magic5 Pro - топ, это не только наше, но и консолидированное экспертное мнение.

Снимает Honor Magic5 Pro и правда классно, а кадры, которые можно получить на основную камеру по умолчанию, "на автомате", одни из лучших, которые реально снять на смартфон. Цветопередача точная, как в реальной жизни, сбоев с балансом белого мы не заметили. Контрастность на всех образцах фотографий высокая. Динамический диапазон хороший, но не чрезмерный.

Телеобъектив Honor Magic5 Pro имеет два фиксированных режима - 3,5-кратное и 10-кратное увеличение. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Те кадры, которые мы сделали с помощью сверхширокоугольной камеры тоже хороши с большим количеством деталей и, опять же, с хорошо сбалансированной резкостью. Искажения по углам аккуратно исправлены.

Телеобъектив имеет два фиксированных режима - 3,5-кратное и 10-кратное увеличение. У фотографий, увеличенных в 3,5 раза много деталей, отличная резкость, широкий динамический диапазон, точные и живые цвета, а изображения лишены шума. И снова обработка сбалансирована, а изображения не выглядят слишком дорисованными с помощью ИИ. Вычислительные алгоритмы Magic 5 Pro работают с камерой очень деликатно.

Фотографии с увеличением в 10 раз тоже производят прекрасное впечатление, они дают много деталей, аккуратную обработку, точные цвета. Видимых шумов нет, динамический диапазон и контрастность тоже в порядке. Конечно, изображения с 10-кратным увеличением менее детальны, чем с 3,5-кратным, но все равно, этого более чем достаточно для 99% пользователей. Простой цифровой зум на таком уровне выглядел бы ужасно.

А теперь о селфи-камере. Для 12-мегапиксельной селфи-камеры доступны три угла обзора, соответствующие фокусному расстоянию 18 мм, 21 мм и 26 мм в эквиваленте 35 мм. Селфи с 18-миллиметровым объективом особо хороши, много деталей и отличная резкость, портрет выглядит естественно, нет шума, цвета точные и приятные, контрастность довольно высокая, а динамический диапазон выше среднего.

Даже в условиях недостаточного освещения камеры отрабатывают "на все деньги" и лишь кадры с 10-кратным увеличением более мягкие и не с такой впечатляющей детализацией. Но в целом придраться не к чему.

Honor Magic5 Pro записывает видео в разрешении до 4K со всех своих камер. Разрешение 4K и 60 кадров в секунду доступно только на основной камере и телевике. Остальные камеры ограничены 4K и 30 кадр/сек, при этом фронтальная поддерживает 1080p при 60 кадрах в секунду.

Стабилизация тоже есть у всех камер - фронтальная и сверхширокоугольная используют электронную стабилизацию (EIS), основная и OIS, и EIS, а телеобъектив, похоже, только оптическую (OIS).

4К-видео с основной камерой очень эффектное - много деталей и отличная резкость. Цвета реалистичные, контрастность высокая, динамический диапазон в порядке. Видео чистое от шума.

4K Видео на сверхширокоугольную камеру также хорошо смотрится - с достаточной детализацией, низким уровнем шума и точной цветопередачей.

Камера с зумом имеет два уровня увеличения при съемке видео - 4-кратное и 10-кратное. Те, что сняты с увеличением 4x получаются со средней разрешающей способностью, но с хорошими цветами, контрастностью и динамическим диапазоном. А вот материал отснятый с десятикратным увеличением уже не такой детальный.

На основной камере также доступен ночной режим видео. Он снимает в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Режим очень неплох, с отличной экспозицией, множеством деталей, низким уровень шума и корректной цветопередачей.

В общем, камеры Magic5 Pro, скажем так, произвели на нас очень сильное впечатление.

Экран

Honor Magic5 Pro оснащен 6,81-дюймовым ярким LTPO OLED-экраном с высоким разрешением, глубиной цвета 10 бит, динамической частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. LTPO - технология, используемая в OLED-дисплеях, которая позволяет изменять частоту обновления экрана для экономии заряда аккумулятора. Дисплей Honor Magic 5 Pro обеспечивает управление частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, в зависимости от контента. Существует четыре настройки частоты обновления: динамическая (умная), высокая (до 120 Гц), средняя (до 90 Гц) и стандартная (60 Гц). Экран имеет разрешение 1312 x 2848 пикселей и плотность 460 пикселей на дюйм.

Заметное улучшение по сравнению с Honor Magic4 Pro - это яркость - она может достигать 1800 нит при отображении HDR-контента. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Honor улучшила систему регулировки яркости и увеличила частоту Широтно-импульсной модуляции (ШИМ) до 2160 Гц. Это должно повысить качество изображения при яркости ниже 100 нит (в темное время суток) и уменьшить усталость глаз.

Заметное улучшение по сравнению с Honor Magic4 Pro - это, собственно, яркость - она может достигать 1800 нит при отображении HDR-контента. Никакое яркое солнце теперь не страшно.

Время автономной работы и зарядка

Honor Magic5 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч. Это даже немного больше, чем "золотой стандарт" мобильной индустрии 2023 года - 5000 мАч

На сколько его хватает:

29 часов разговора по телефону18 часов веб-серфинга19 часов просмотра видео.

Honor Magic5 Pro поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, быструю беспроводную зарядку 50 Вт и обратную проводную и беспроводную зарядку (необходимо включить в настройках). Телефон поставляется с блоком питания мощностью 66 Вт.

Зарядное устройство заряжает смартфон на 16-18% за 5 минут, на 45% за 15 минут, за 30 минут на 75% и примерно за 50-55 минут полностью

В общем, "запас хода" у Honor Magic5 Pro более чем приличный.

Аппаратная и программная платформа

Honor Magic5 Pro работает под управлением собственной графической оболочки поверх Android 13. Это MagicOS 7.1. Поддерживаются все мобильные сервисы Google. Добротная оболочка, к которой быстро привыкаешь.

В Honor Magic5 Pro используется мощнейший чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и новейшим стандартом хранения данных UFS4.0.

В популярном тесте производительности AnTuTu 10 Honor Magic5 Pro набирает примерно 1329000 баллов. Это 11 место в абсолютном зачете всех смартфонов.

Единственный минус, который можно отметить, это то, что при стресс-тестах процессор начинает прилично греться и частота снижается до 50%, но что важно, в разнообразных и ресурсоемких играх, типа Genshin Impact на максималках, никаких задержек нет. А что еще нужно.

Как и для большинства смартфонов на Snapdragon 8 Gen 2, для Honor Magic5 Pro в реальной жизни нет программных задач, с которыми он бы не справился.

Дизайн и эргономика

И вот, наконец, мы подошли к рубрике "ложка дегтя в бочке меда".

Начнем с того, что Honor Magic5 Pro выполнен в дизайне "большая шайба". Это, конечно, шутка, но речь тут идет о тыльных камерах, заключенных в большой круглый блок. Довольно популярное сейчас решение. Причем сам блок конусообразный и не закрыт как обычно сплошным черным стеклом, а зияет тремя глазницами. Безусловно, эстетика понятие эластичное, с налетом вкусовщины, но такой дизайн не вызвал у нас (и не только у нас) большого восторга. Смартфон и так большой 162.9 x 76.7 x 8.8 мм, а такой блок камер визуально его увеличивает.

Блок камер Honor Magic5 Pro. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Cо временем привыкаешь и к такому дизайну, но первое время он вызывал вопросы примерно по несколько раз в день. Honor Magic5 Pro действительно ни с кем не спутаешь, но это тот случай, когда такой комплимент звучит весьма сомнительно.

Эргономика тоже не самая сильная сторона Magic5 Pro. Во-первых, он реально большой. У больших смартфонов в принципе не бывает выдающейся эргономики, но тут все осложняется тем, что задняя панель выполнена и из матового стекла (в нашем случае). Есть еще варианты с глянцем и экокожей. Да, на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев, но она при этом довольно скользкая и в сочетании с размером и спецификой хвата, это пугает.

Эргономика не самая сильная сторона Magic5 Pro. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Экран Honor Magic5 Pro и его задняя панель загнуты вдоль боковых граней, и сделано это, судя по всему, чтобы сделать смартфон визуально тоньше (и это работает). Но тем не менее всем владельцам версий с матовой задней панелью мы настоятельно рекомендуем чехол (есть в комплекте). Да, смартфон станет еще больше, но хват будет надежнее и появится защита от падения.

Разумеется, есть максимальная влагозащита по стандарту IP68 (погружение в воду на полтора метра до получаса).

Экран Honor Magic5 Pro и его задняя панель загнуты вдоль боковых граней, и сделано это, судя по всему, чтобы сделать смартфон визуально тоньше . Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Технические характеристики

Сеть - GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5GРазмеры - 162,9 x 76,7 x 8,8 ммМасса - 219 гДве SIM-карты (Nano-SIM, eSIM, двойной режим ожидания)Защита от пыли и воды IP68 (до 1,5 м в течение 30 минут)Дисплей - LTPO OLED, 1 млрд цветов, 120 Гц, HDR10+, яркость 1800 нит (пиковая), диагональ 6,81 дюйма,(соотношение экрана к корпусу ~91,0 %), разрешение 1312 x 2848 пикселей, соотношение 19,5:9 (плотность ~460 пикселей на дюйм)Операционная система - Андроид 13, MagicOS 7.1Чипсет - Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 нм), процессорвосьмиядерный (1x3,2 ГГц Cortex-X3, 2x2,8 ГГц Cortex-A715, 2x2,8 ГГц Cortex-A710 и 3x2,0 ГГц Cortex-A510), графический процессорАdreno 740Память - 256 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ 16 ГБ ОЗУ UFC4.0Основная камера - 50МП, f/1,6, с/1,12 дюйма, 1,4 мкм, многонаправленный PDAF, лазерная автофокусировка, OISПерископический телеобъектив - 50 МП, f/3,0, 90 мм (), PDAF, OIS, 3,5-кратный оптический зум,Сверхширокая камера - 50 MP, f/2,0, 13 мм, 122° , 1/2,76 дюйма, AFTOF-датчикВидео - 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду, гироскопическая EIS, HDR10, 10-битное видеоФронтальная камера - 12 МП, f/2,4, 100˚, TOF 3D 1,22 мкм, (датчик глубины/биометрический датчик), HDR, 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду24-битная стереозапись звукаСвязьWLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, двухдиапазонный, Wi-Fi DirectBluetooth5.2, A2DP, LE, aptX HDГеопозиционирование - GPS (L1+L5), ГЛОНАСС (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), Galileo (E1+E5a)NFCИнфракрасный портUSB - Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTGДатчики - отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), Face ID, акселерометр, гироскоп, компас.Аккумулятор - Li-Po 5100 мАч,Зарядка - 66 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, обратная беспроводная, 5 Вт обратная проводная.Цвета - Черный, луговой-зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый.

Заключение

Honor Magic5 Pro - это реальный флагман, без всяких компромиссов. Его владелец получает все, что можно получить от топового Android-смартфона. У аппарата нет слабых мест, но… есть один недостаток/особенность, о которой мы рассказали выше.