В EA Sports FC 24 нашли критический баг — он позволяет обыграть любого соперника

С релиза EA Sports FC 24 прошёл уже почти месяца — за это время разработчики выпустили три больших патчах. Однако игроки продолжают находить всё новые и новые баги, которые не просто влияют на игровой процесс, но становятся просто невыносимыми для противников.

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Во второй половине октября геймеры обнаружили ошибку с игровым стилем Трюкачество+, которым владеют совсем немногие футболисты в EA Sports FC 24. Спортсмены вроде Джей-Джея Окочи умеют исполнять уникальные пробросы мяча, которые приводят к тому, что круглый оказывается в буквальном смысле у футболистов в ноге. После этого тот может забежать прямо в ворота противника и спокойно забить гол — и никто не сможет ему помешать.

Видео доступно на YouTube-канале Ozilla_fc. Права на видео принадлежат Electronic Arts.