Стали известны системные требования Alan Wake 2

20 октября разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-7600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060.

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Для комфортной игры на средних настройках графики в 1080p понадобится компьютер с Ryzen 7 7300X и RTX 3070, а для игры на «ультрах» в 4К будет нужен Ryzen 7 7300X с RTX 4070.

Видео дня

Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080р и 30 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Intel i5-7600K или эквивалентный процессор от AMD

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600

Видеопамять: 6 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6700 XT

Видеопамять: 8 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (средние настройки графики, разрешение 1440p и 30 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT

Видеопамять: 8 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Системные требования для высоких настроек (высокие настройки графики, разрешение 4K и 60 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT

Видеопамять: 12 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 ХТ

Видеопамять: 8 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для рейтрейсинга (средние настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070

Видеопамять: 12 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования для максимального рейтрейсинга в 4К (высокие настройки графики, разрешение 4К и 60 кадров в секунду)

ОС: Windows 10/11 (64-битная)

Процессор: Ryzen 7 7300X или эквивалентный процессор от Intel

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080

Видеопамять: 16 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)