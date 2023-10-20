К выходу «Человека-паука 2» подвесили грузовик с рекламой игры

В честь релиза «Человека-паука 2» австралийское подразделение PlayStation установило инсталляцию в центре Сиднея. Арт-объект представляет собой грузовик с рекламой игры, который подвешен на «паутине» и «симбиоте».

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Инсталляция была сделана в сотрудничестве с корпорацией Akcelo и креативным PR-агентством Poem.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Australia. Права на видео принадлежат Sony.

Сюжет игры развернётся через несколько лет после «Майлза Моралеса» и расскажет о противостоянии Питера и Майлза с Веномом, Крейвеном-охотником и другими злодеями.

Напомним, журналисты высоко оценили тайтл, похвалив сюжет, графические изменения и многое другое. На Metacritic у игры 91 балл из 100.