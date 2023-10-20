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Alan Wake 2 выйдет в 7 утра 27 октября

Разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли время выхода тайтла в разных часовых поясах. В России игра станет доступна 27 октября в 7 утра по Москве.

Remedy раскрыли время выхода Alan Wake 2
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Другие часовые пояса

  • Лос-Анджелес — 21:00 (26 октября)
  • Нью-Йорк — 00:00 (27 октября)
  • Са-Паулу — 01:00 (27 октября)
  • Лондон — 05:00 (27 октября)
  • Берлин — 06:00 (27 октября)
  • Хельсинки — 07:00 (27 октября)
  • Токио — 13:00 (27 октября)
  • Сидней — 15:00 (27 октября)
  • Окленд — 17:00 (27 октября)

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагичную пропажу знаменитости.

Remedy

Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.

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