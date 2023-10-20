Remedy раскрыли время выхода Alan Wake 2

Alan Wake 2 выйдет в 7 утра 27 октября
Разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли время выхода тайтла в разных часовых поясах. В России игра станет доступна 27 октября в 7 утра по Москве.
Другие часовые пояса
- Лос-Анджелес — 21:00 (26 октября)
- Нью-Йорк — 00:00 (27 октября)
- Са-Паулу — 01:00 (27 октября)
- Лондон — 05:00 (27 октября)
- Берлин — 06:00 (27 октября)
- Хельсинки — 07:00 (27 октября)
- Токио — 13:00 (27 октября)
- Сидней — 15:00 (27 октября)
- Окленд — 17:00 (27 октября)
Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагичную пропажу знаменитости.
Remedy
Релиз Alan Wake 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series.
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