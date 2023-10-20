Remedy раскрыли время выхода Alan Wake 2

Разработчики Alan Wake 2 из Remedy раскрыли время выхода тайтла в разных часовых поясах. В России игра станет доступна 27 октября в 7 утра по Москве.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем писателя Алана Уэйка. В продолжении появится и другой персонаж — агент ФБР Сага Андерсон, которая будет расследовать трагичную пропажу знаменитости.