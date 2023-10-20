Раскрыты особенности полётов на паутине в «Человеке-пауке 2» без помощи игры

20 октября состоялся релиз «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Ряд геймеров обратили внимание, что в тайтле есть функция, которая отключает помощь при полётах на паутине. Оказалось, что при подобном стиле игры нужно учитывать ряд вещей.