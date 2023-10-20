Видеокарта NVIDIA RTX 4090 сильно дорожает после запрета ввоза в Россию

17 октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. После введения санкций рителейры в ряде стран начали стремительно повышать цены на графический ускоритель.

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В США ситуация не такая критическая — самая дешёвая видеокарта в исполнении от Zotac теперь стоит $1699 (~ 162 тыс. рублей), на $100 дороже рекомендованной цены. В Китае всё гораздо хуже, поскольку там стоимость NVIDIA RTX 4090 увеличилась в два раза и достигла 26 тыс. юаней (~ 339 тыс. рублей).