Видеокарта NVIDIA RTX 4090 сильно дорожает после запрета ввоза в Россию и другие страны
17 октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. После введения санкций рителейры в ряде стран начали стремительно повышать цены на графический ускоритель.
В США ситуация не такая критическая — самая дешёвая видеокарта в исполнении от Zotac теперь стоит $1699 (~ 162 тыс. рублей), на $100 дороже рекомендованной цены. В Китае всё гораздо хуже, поскольку там стоимость NVIDIA RTX 4090 увеличилась в два раза и достигла 26 тыс. юаней (~ 339 тыс. рублей).
Российские рителейры также не отстают в данном вопросе. После введения санкций цена видеокарты увеличилась до 200 тыс. рублей — ранее она была в районе 150 тыс. рублей. Напомним, новые ограничения вступят в силу 16 ноября.