Авторы Overwatch 2 захотели предоставить больше способов для приобретения скинов

В этом месяце Blizzard запустила седьмой сезон Overwatch 2, который может похвастаться даже коллаборацией с Diablo 4. Геймдиректор шутера решил обсудить достигнутый прогресс и планы на будущие обновления.

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Он похвалил то, как у команды получилось переработать Сомбру, сделав стиль игры за неё более активным и добавив новую способность. А переработка Турбосвина появится уже не в межсезонном обновлении, а позднее в ходе седьмого сезона — персонаж получит новую способность.

Авторы прислушались к игрокам, которые раскритиковали решение Blizzard за то, что легендарный скин Мойры продаётся исключительно в боевом пропуске. Разработчики продолжат выпускать легендарные скины через пропуск в дальнейшем, но думают о том, как предоставить больше способов для приобретения самых популярных скинов.

В целом же разработчики довольны состоянием баланса в седьмом сезоне. Однако команда обратила внимание на отзывы игроков, которые посчитали, что мощность героев поддержки растёт. Во многих «саппортов» будут внесены изменения в середине сезона: их общую устойчивость и живучесть снизят, но при этом игроки не будут чувствовать «беспомощность».