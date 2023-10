В Dota 2 вышла новая сокровищница

Вы гарантированно получите одну такую сокровищницу, когда привяжете свой профиль Steam к пропуску на The International 2023, который пройдёт на стадионе Climate Pledge Arena. Во время плей-офф на этих выходных и самого The International на следующей неделе у всех посетителей также будет шанс получить дополнительную сокровищницу Treasure of the Crimson Witness каждый раз, когда в игре проливается первая кровь.