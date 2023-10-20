Insomniac раскрыла детали патча первого дня «Человека-паука 2»

Сегодня, 20 октября, состоялся релиз Marvel’s Spider-Man 2 на PS5, а недавно студия Insomniac раскрыла детали патча первого дня, который появился вместе с игрой.

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Он добавляет несколько опций для настроек. К примеру, можно выбрать между тремя уровнями вибрации контроллера («Экспериментальный», «Функциональный» и «Без вибрации»). Это же касается и «разговорного» режима DualSense.

Ещё при желании можно активировать автоматическое восстановление здоровья, когда оно падает до критического уровня — но для этого у героя должна быть полная «концентрация» (Focus Bar). Кроме того, можно применить эффект повышенного контраста, который проявляется при идеальном уклонении от урона.

Заодно патч улучшает визуальные элементы в открывающей геймплейной сцене и убирает баг, когда игра не давала пользователям продолжить прохождение на этапе обучения с костюмами (Suit Tutorial). Ещё патч принёс всевозможные технические улучшения.