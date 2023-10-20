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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Обладатели PlayStation 5 дождались главного праздника этого года — релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится совсем скоро. Ну а для всех остальных мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023
© EGS

Eternal Threads

В Epic Games Store сейчас раздают Eternal Threads: паранормальное приключение, где игроку предстоит выяснить причину жуткой трагедии, перемещаясь во времени. Шесть человек погибли в результате пожара, но несчастный случай можно предотвратить — достаточно лишь правильно повлиять на решения обитателей дома. Eternal Threads можно бесплатно добавить в библиотеку до 26 октября.

EGS

The Evil Within

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store попала The Evil Within: первая часть хоррор-дилогии Синдзи Миками — создателя Resident Evil. Путешествие детектива Себастьяна Кастелланоса по ночным кошмарам получилось, мягко говоря, неровным в плане качества, однако поклонникам игр Миками (особенно Resident Evil 4) игра наверняка понравится. The Evil Within можно забрать до 26 октября, но официально игра недоступна российским пользователям.

EGS

We’re Tethered Together

Необычный хоррор-платформер, где игроку предстоит выбраться из темных катакомб. Центральная механика We’re Tethered Together в том, что главные герои буквально связаны веревкой, и физика их движений играет важную роль в платформинге. Жаль только, что игра не поддерживает кооперативное прохождение на двух игроков.

Steam

Warhammer 40,000: Warpforge

Warpforge — ККИ по мотивам Warhammer 40,000, которая напоминает Magic: The Gathering и Heartstone. Базовые механики будут знакомы, пожалуй, любому поклоннику жанра, а знатоков вселенной порадует разнообразие фракций. Орки, космодесантники, тираниды, эльдары, некроны, орды Хаоса — каждая армия обладает собственной колодой, уникальными свойствами и прочими интересными мелочами.

Steam

SquadBlast

Наконец, SquadBlast — двухмерный соревновательный шутер в духе Soldat. Классический run-and-gun геймплей разбавляют более современные механики: от множества режимов игры до системы классов, обладающих уникальной экипировкой и способностями.

Steam
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