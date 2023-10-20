Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Обладатели PlayStation 5 дождались главного праздника этого года — релиз Marvel’s Spider-Man 2 состоится совсем скоро. Ну а для всех остальных мы подготовили нашу традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store сейчас раздают Eternal Threads: паранормальное приключение, где игроку предстоит выяснить причину жуткой трагедии, перемещаясь во времени. Шесть человек погибли в результате пожара, но несчастный случай можно предотвратить — достаточно лишь правильно повлиять на решения обитателей дома. Eternal Threads можно бесплатно добавить в библиотеку до 26 октября.

EGS

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store попала The Evil Within: первая часть хоррор-дилогии Синдзи Миками — создателя Resident Evil. Путешествие детектива Себастьяна Кастелланоса по ночным кошмарам получилось, мягко говоря, неровным в плане качества, однако поклонникам игр Миками (особенно Resident Evil 4) игра наверняка понравится. The Evil Within можно забрать до 26 октября, но официально игра недоступна российским пользователям.

EGS

Необычный хоррор-платформер, где игроку предстоит выбраться из темных катакомб. Центральная механика We’re Tethered Together в том, что главные герои буквально связаны веревкой, и физика их движений играет важную роль в платформинге. Жаль только, что игра не поддерживает кооперативное прохождение на двух игроков.

Steam

Warpforge — ККИ по мотивам Warhammer 40,000, которая напоминает Magic: The Gathering и Heartstone. Базовые механики будут знакомы, пожалуй, любому поклоннику жанра, а знатоков вселенной порадует разнообразие фракций. Орки, космодесантники, тираниды, эльдары, некроны, орды Хаоса — каждая армия обладает собственной колодой, уникальными свойствами и прочими интересными мелочами.

Steam

Наконец, SquadBlast — двухмерный соревновательный шутер в духе Soldat. Классический run-and-gun геймплей разбавляют более современные механики: от множества режимов игры до системы классов, обладающих уникальной экипировкой и способностями.