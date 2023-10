Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2023

Помимо этого, на раздачу в Epic Games Store попала The Evil Within: первая часть хоррор-дилогии Синдзи Миками — создателя Resident Evil. Путешествие детектива Себастьяна Кастелланоса по ночным кошмарам получилось, мягко говоря, неровным в плане качества, однако поклонникам игр Миками (особенно Resident Evil 4) игра наверняка понравится. The Evil Within можно забрать до 26 октября, но официально игра недоступна российским пользователям.