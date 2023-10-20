Vampire Survivors получила обновление со снеговиками и елкой

Для Vampire Survivors вышло «зимнее» обновление (The Chilling Update) под номером 1.7.0, где добавили нового персонажа и другой контент.

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Игроки смогут оценить дополнительный бонусный уровень Whiteout — пользователям предстоит столкнуться с опасными снеговиками и другими противниками.

Кроме того, игроков ждёт дополнительное оружие, две новые реликвии, шесть свежих достижений и очередная музыкальная композиция. Оружие под названием Glass Fandango можно прокачать до второй формы (Celestial Voulge), которая наносит больше урона и обладает повышенным шансом для заморозки врагов.

Новый персонаж She-Moon Eeta обладает повышенной бронёй и способностью ненадолго останавливать время при падении здоровья до 25%.

При этом релизный трейлер обновления оказался юмористическим — в нём пошутили на тему того, что под Хэллоуин игра получила обновление, которое больше подходит для Нового Года и Рождества.