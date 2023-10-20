Расписание первого дня плей-офф The International 2023 по Dota 2
Сегодня, 20 октября, в США стартуют первые матчи плей-офф чемпионата мира The International 2023 по Dota 2.
В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.
На пятницу запланировано четыре встречи верхней сетки, после которых никто не вылетает. Победители игр пройдут дальше и обеспечат себе минимум 5–6 место, а проигравшие упадут в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграют на вылет.
Расписание игр первого дня плей-офф The International 2023
- 20 октября, 20:00.Team Spirit (Россия) — Virtus.pro (Россия)
- 20 октября, 23:00. Team Liquid (Швеция) — Talon Esports (Таиланд)
- 21 октября, 2:00. LGD Gaming (Китай) — 9Pandas (Россия)
- 21 октября, 5:00. nouns (США) — Azure Ray (Китай)
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