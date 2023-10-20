Расписание первого дня плей-офф The International 2023 по Dota 2

В отличие от групповой стадии, все игры пройдут в большом зале здания «Саммит» конференц-центра Сиэтла при участии живых зрителей.

На пятницу запланировано четыре встречи верхней сетки, после которых никто не вылетает. Победители игр пройдут дальше и обеспечат себе минимум 5–6 место, а проигравшие упадут в нижнюю сетку и уже в воскресенье сыграют на вылет.