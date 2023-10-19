Создатели World of Tanks организовали сбор средств на поддержку Украины

Студия Wargaming, известная как создатель игр World of Tanks и World of Worships, объявила о сборе средств на помощь Украине. Об этом компания рассказала на своём сайте.

Сбор продлится до 1 ноября и затронет шесть игр компании. В этих играх появятся платные контентные наборы на украинскую тематику — деньги от продажи таких наборов пойдут на приобретение машин скорой помощи для Украины. В компании также добавили, что за последние полтора года Wargaming уже передала Украине один миллион долларов. Эти деньги, согласно заявлению студии, были переданы на приобретение медицинской помощи и оборудования.

Эту новость уже прокомментировали в российской студии Lesta Game, которая ранее выкупила бизнес ушедшего из России Wargaming. В Lesta Game заявили, что компания не связана со сбором денег для Украины, так как «их проекты остаются вне политики». В компании также рекомендовали российским игрокам быть внимательнее в вопросе игровых покупок, а также не совершать действия, которые могут нарушить законодательство России и Белоруссии.