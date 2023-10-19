Состоялся релиз Murder On The Orient Express по мотивам детектива Агаты Кристи

Этой весной Microids Studio Lyon анонсировала Agatha Christie – Murder on the Orient Express. Наконец детективное приключение по мотивам «Убийства в Восточном Экспрессе» Агаты Кристи вышло на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В честь релиза разработчики показали трейлер.

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Критики положительно отнеслись к новинке. Она имеет следующие оценки:

76 баллов — Opencritic, рекомендует 83% критиков, на основе 6 рецензий;

76 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5, на основе 4 рецензий.

В основном журналисты хвалят то, как разработчики смогли показать свежий взгляд на культовую детективную историю. Сюжет может передать остроту расследований, а увлекательная смесь из головоломок и принятия решений даёт достаточно свободы действий.