Состоялся релиз Murder On The Orient Express по мотивам детектива Агаты Кристи
Этой весной Microids Studio Lyon анонсировала Agatha Christie – Murder on the Orient Express. Наконец детективное приключение по мотивам «Убийства в Восточном Экспрессе» Агаты Кристи вышло на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В честь релиза разработчики показали трейлер.
Критики положительно отнеслись к новинке. Она имеет следующие оценки:
- 76 баллов — Opencritic, рекомендует 83% критиков, на основе 6 рецензий;
- 76 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5, на основе 4 рецензий.
В основном журналисты хвалят то, как разработчики смогли показать свежий взгляд на культовую детективную историю. Сюжет может передать остроту расследований, а увлекательная смесь из головоломок и принятия решений даёт достаточно свободы действий.
События игры разворачиваются в 2023 году. Одно из самых знаменитых дел Эркюля Пуаро обрастёт новыми деталями и даже вторым героем Джоанной Локк, которая будет вести второе расследование во время флешбеков, относящихся к событиям в США. Решать головоломки, искать улики и опрашивать подозреваемых предстоит с видом от третьего лица.