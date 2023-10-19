Авторы PUBG показали трейлер хэллоуинского режима

Ранее авторы PUBG: Battlegrounds показали тизер режима с армией зомби. Теперь же появились полноценный трейлер и некоторые детали грядущего хэллоуинского режима. Он появится на PC и консолях 20 октября и будет доступен вплоть до 6 ноября.

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Ситуация с зомби выходит из под контроля и четверо игроков вынуждены отправиться «разобраться с этим кошмаром». Для успешного выживания потребуется слаженная командная работа.

Судя по кадрам из трейлера, зомби будут невероятно сильными и быстрыми, а на пути игроков будут встречаться препятствия — для преодоления одного из таких пришлось заправить генератор бензином. Также заражённых будет несколько видов.