Remedy рассказала про подход к сюжету Alan Wake 2 и связь с другими играми

Сэм Лейк, креативный директор студии Remedy Entertainment, ответил на вопросы фанатов про Alan Wake 2. Напомним, что игра выйдет 27 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — в сети уже появился список достижений, а разработчики напомнили о событиях первой части.

© Скриншот

Разработчик рассказал, что для команды Alan Wake 2 стала долгожданной игрой, к которой пришлось идти через тернии. Сначала Remedy вернула права на Alan Wake и сделала ремастер игры, затем выпустила Control, где связала две игры в единую вселенную. Причём в обновлённой версии оригинала появились постеры и послания, намекающие на сиквел.

Видео дня

Лейк отметил, что разработчики прислушались к критике бесполезных коллекционных предметов в Alan Wake. Он не стал раскрывать подробности, но добавил, что термосы с кофе помогут сохранить игру в безопасных зонах — в первой части они были лишь вещью для сбора.

Что касается персонажей, то в грядущем хорроре их больше, чем в какой-либо другой игре Remedy. Увы, Лейк вновь опроверг появление Alan Wake 2 на физических носителях. Это чёткий план, которого придерживаются как сама Remedy, так и издатель Epic Games.

Отвлекаясь от темы Alan Wake Сэм Лейк рассказал, как получилась легендарная ухмылка из Max Payne. У героя есть несколько выражений лица в зависимости от ситуации, а полюбившееся фанатами активируется при стрельбе из пистолетов. Сэм посчитал, что такой «прищур» соответствует реакции на яркую вспышку от выстрела в тёмной ночи.

Однако подробности о том, будет ли эта ухмылка в ремейке, Сэм решил не раскрывать — сейчас креативный директор полностью сосредоточен на Alan Wake 2. При этом Лейк считает, что ремейки игр не исчезнут, ведь они являются отличным способом для аудитории познакомиться с классикой.

Побеседовал с журналистами и Кайл Роули, геймдиректор Alan Wake 2. Ранее из его слов было известно, что Remedy пыталась сделать нескольких главных героев ещё во времена Quantum Break. Также разработчик рассказал о живучести врагов и о том, как сражения с ними удалось сделать напряжёнными.

Роули отметил, что в Alan Wake 2 упор будет сделан на напряжение, окружающие звуки и другие жуткие детали. Ключевой точкой отсчёта в создании атмосферы стала франшиза Silent Hill. Также разработчики написали историю специально для того, чтобы игроки могли в каком угодно порядке переключаться между главами Саги и Алана — истории работают независимо друг от друга.