Веном из «Человека-паука 2 » может получить отдельную игру

Итак, мы сосредоточены на «Человеке-пауке 2». Сейчас мы собираемся подождать и увидеть реакцию фанатов. Мы выслушаем фанатов и спросим себя: «Хорошо, чего на самом деле хотят фанаты?». Но вообще мы поговорим обо всём после того, как у нас у всех будет время выспаться и взять отпуск.