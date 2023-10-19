Геймплей Metal Gear Solid: Master Collection на PlayStation 5 попал в сеть

Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет уже 24 октября на PC, PlayStation, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее геймплеем делились журналисты, теперь же в сеть попали записи прохождения Metal Gear Solid на PlayStation 5.

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В данный момент загружено четыре ролика с общей продолжительностью около трёх часов. Можно заметить, что версия игры в сборнике практически не отличается от оригинала с PlayStation 1. Зато игра работает при 60 кадрах в секунду и в разрешении 1080p. На Nintendo Switch будет поддержка лишь 30 FPS.

А игроки на PC смогут обрадоваться тому, что в сборнике будет частично реализовано управление с помощью клавиатуры и мыши. Например, в MGS можно управлять лишь клавиатурой, а в Metal Gear Solid 3: Snake Eater будет полноценное управление с использованием обоих устройств.