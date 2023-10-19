В сети начали появляться прохождения Marvel's Spider-Man 2

Высоко оценённая критиками Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября только на PlayStation 5 и уже доступна на территории Новой Зеландии. Неудивительно, что в сети начали появляться записи прохождения, поэтому стоит опасаться спойлеров.

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Например, издание IGN поделилось началом прохождения супергеройского боевика. На протяжении 21 минуты можно увидеть произошедшие за два года до основного сюжета события, главных героев Питера и Майлза в обычной жизни, а также их альтер-эго в масках. Люди-пауки отправились спасать город от Песочного человека. В ходе битвы можно научиться всем основным механикам игры.

Стоит отметить, что на релизе в боевике не будет режима «Новая игра +» — он появится через некоторое время в патче вместе с другими улучшениями.