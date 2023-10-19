В сети начали появляться прохождения Marvel's Spider-Man 2

В сети начали появляться прохождения Marvels Spider Man 2
Высоко оценённая критиками Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября только на PlayStation 5 и уже доступна на территории Новой Зеландии. Неудивительно, что в сети начали появляться записи прохождения, поэтому стоит опасаться спойлеров.
Например, издание IGN поделилось началом прохождения супергеройского боевика. На протяжении 21 минуты можно увидеть произошедшие за два года до основного сюжета события, главных героев Питера и Майлза в обычной жизни, а также их альтер-эго в масках. Люди-пауки отправились спасать город от Песочного человека. В ходе битвы можно научиться всем основным механикам игры.
Стоит отметить, что на релизе в боевике не будет режима «Новая игра +» — он появится через некоторое время в патче вместе с другими улучшениями.
Кстати, по словам надёжного инсайдера, «Человек-паук 2» будет идти в комплекте с уменьшенной PlayStation 5. А Insomniac Games доказала, что для быстрого перемещения не требуются подзагрузки. Эксперты Digital Foundry назвали игру новым скачком для консоли Sony.