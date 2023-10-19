EA Sports FC 24 стала самой продаваемой игрой сентября в Европе

Аналитическая компания GSD поделилась данными о продажах видеоигр в сентябре в Европе. В этот раз учитывались в том числе цифровые продажи проектов.

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Так, лидером европейских продаж сентября стала EA Sports FC 24, хотя вышла игра только в конце месяца. При этом её результаты оказались ниже, чем у прошлогодней FIFA 23. Судя по рекордному старту франшизы, популярность нового бренда выросла именно за пределами Европы.

На втором месте оказалась Starfield. Космической ролевой игре от авторов «Скайрима» не удалось стать крупнейшим запуском для Xbox — этот титул всё ещё удерживает Forza Horizon 5. Замкнул тройку ещё один спортивный симулятор — NBA 2K24.

В топ-10 также попали Hogwarts Legacy, GTA 5, Mortal Kombat 1 и The Crew Motorfest.