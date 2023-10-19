За год спрос на PS5 и Xbox Series в России увеличился втрое

Популярность консольного игрового направления продолжает расти, есть вариативность моделей под разные запросы как в портативном формате, так и домашнем. В консолях PlayStation и Xbox представленность и спрос ожидаемо сместились в сторону моделей с дисководом. Усиление спроса на категорию ожидаем в четвёртом квартале, периода распродаж и покупки новогодних подарков.