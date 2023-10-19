Baldur's Gate 3 обошла Starfield

Аналитик Мэт Пискателла рассказал, что Baldur’s Gate III обошла Starfield по вовлечённости игроков в американском Steam за сентябрь.

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В соответствующем топе RPG от Larian заняла второе место, уступив лишь Counter-Strike 2, которая стабильно удерживает лидерские позиции в Steam. Правда, той же Starfield удалось стать лидером продаж в США за сентябрь, обогнав Mortal Kombat 1.

Пискателла добавил, что на PlayStation 5 у триквела популярной франшизы получилось завоевать лишь 20 место в похожем топе. Третье место в этой подборке забрала себе Roblox, число загрузок которой на консолях Sony (PS4 и PS5) уже превысило 10 млн. Лидерами сентября на PlayStation остаются Call of Duty: Modern Warfare II (2022) и Fortnite.

Baldurs Gate 3, кстати, обошла Starfield и по часам просмотров на Twitch среди релизов 3 квартала 2023 года — лидером топа выступила EA Sports FC 24.