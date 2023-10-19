Стало известно, когда в России начнутся продажи PS5 Slim

Газета «Известия» сообщила, что PS5 Slim появится в продаже в России только в 2024 году. Данными с газетой поделились российские ритейлеры, которые назвали примерные сроки поставок консолей в страну.

© Чемпионат.com

Напомним, PS5 Slim представили 10 октября, а уже в ноябре устройство появится в продаже в США. Следом — во всём остальном мире, кроме России.

Мы планируем предложить новые консоли PlayStation в начале следующего года, в январе, чтобы наши покупатели получили их в максимально доступные сроки с учётом усложнённой цепочки поставок.

В МТС рассказали «Известиям», что в данный момент вообще не планируют продавать PS5 Slim. Эксперты считают, что даже на вторичном рынке обновлённая версия PS5 первое время не будет пользоваться популярностью из-за высокой цены.