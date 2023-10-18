Super Mario Bros Wonder получила восторженные отзывы журналистов

Сегодня появилась первая оценка Super Mario Bros. Wonder — японский сайт Famitsu выставил 36 из 40 баллов, похвалив необычные механики. Теперь же подоспели полноценные обзоры других изданий. На их основе игра, выходящая 20 октября только на Nintendo Switch, получила следующие оценки:

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92 балла — Opencritic, рекомендует 97% критиков, на основе 40 рецензий;

93 балла — Metacritic, на основе 76 рецензий.

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Журналисты сошлись во мнении, что Nintendo смогла адаптировать формулу 2D-платформера под современные реалии. Больше всего пресса оценила разнообразные способности героев и сопутствующую им реиграбельность.

Рецензент IGN заявил, что Wonder задала новый стандарт для 2D-платформеров. Игра оказалась красочной и вызывающей позитивные эмоции. На протяжении всего прохождения журналист удивлялся непредсказуемым чудо-эффектам, которые на короткое время превращают уровни во что-то совершенно другое.

Журналист GameSpot оценил то, какое внимание разработчики Wonder уделили деталям и анимациям. Также отмечено особое использование звуков: разбросанные по уровням волшебные цветы могут дать подсказки или пошутить о новом противнике. В целом же игра стала отличным преемником Super Mario World за счёт продуманного набора бонусов, визуального колорита и мультиплеерных функций.

Автор Eurogamer подметил, что новый актёр озвучки Марио «звучит как Марио», а художественный стиль передаёт радужную атмосферу с обложки Super Mario Bros. 3. Каждый уровень рецензент назвал «собственным ракурсом», который показывает необычные трюки, различных врагов и уникальные анимации.

Однако не обошлось без непредвиденного инцидента. Некоторые игроки получили доступ к Super Mario Bros. Wonder и начали создавать модификации. Как ни странно, самыми популярными вариантами фанатских творений оказались замены реплик у говорящих цветов — в модификациях они матерились.