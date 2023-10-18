Ветераны Saber и Flying Wild Hog анонсировали ролевой экшен Babylon X

Mighty Boy Studio, основанная выходами из Saber Interactive, Flying Wild Hog и Owlcat Games, анонсировала научно-фантастический ролевой экшен Babylon X. Игра выйдет на PC и неназванных консолях, но дата релиза неизвестна.

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Действие происходит в альтернативной истории, где люди смогли открыть магию и начали строительство Вавилонской башни. Человечество сталкивается с надвигающимся апокалипсисом. Игроки же узнают историю бывшего проповедника и молодой жрицы, которые объединились для противостояния апокалипсису.

Разработчики сосредоточатся на создании человеческой истории с эмоциональным и личным оттенком — во время путешествия главные герои узнают самих себя, найдут новую цель в жизни и, возможно, даже влюбятся. Среди источников вдохновения называют классические JRPG, включая серию Final Fantasy, а также боевики девяностых.