В «Мире танков» пройдёт хэллоуинский ивент «Царство теней»

Разработчики из Lesta Games представили новое события для «Мира танков» — «Царство теней». Оно приурочено к грядущему Хэллоуину и во многом опирается на славянский фольклор.

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Так, событие расскажет о новых сущностях Кощея, Бабы Яги, Ивана Царевича и Василисы Прекрасной. По неведомой причине первый превратился в Шута, вторая увлеклась кулинарией, Иван Царевич стал тираном, а Василиса стала заложницей своей красоты. Кроме того, авторы расскажут чуть больше и о Картине, списанной с Карины, медийного лица игры.

Что касается самого игрового события, то оно стартует уже в конце октября и будет разделено на пять этапов с новыми задачами каждые три дня. Специально для ивента разработчики переделают четыре карты из игры, опираясь на атмосферу сказок и волшебства.